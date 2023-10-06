Вибух пролунав близько 23:20 в районі радіоцентру. За іншою інформацією, – в районі залізничних колій.
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Що відомо про вибух у Білорусі
Білоруські ЗМІ зазначають, що грози на момент вибуху не було. Цікаво, що після 2 години ночі в районі залізниці помітили карети швидкої допомоги.
Цікаво, що вибух був настільки потужним, що його чули навіть у Мінську, зокрема, в Уруччі та Зеленому Лузі. Тож звукова хвиля була в радіусі аж 8 кілометрів.
Читачі одного з білоруських видань зазначили, що наразі триває опитування мешканців військового містечка в Уруччі. ЗМІ зазначають, що за даними слідства, вночі на залізничній станції Озерище в Мінську нібито стався "теракт".
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Вибух у Білорусі / Інфографіка з мережі
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На кордоні України та Білорусі вибухнули протитанкові міни
- Зауважимо, що вночі 29 серпня на кордоні України та Білорусі вибухнули одразу кілька мін ТМ-62М. Внаслідок цього було пошкоджено залізничне полотно.
- Білоруські пабліки заявили, що причиною детонації став удар блискавки. Речник ДПСУ згодом підтвердив цю інформацію.
- Андрій Демченко зазначив, що за наявними даними, ніхто не постраждав. Також наголосив, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону.
- "Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною", – підкреслив Демченко.
- Зазначимо, також відомо, що внаслідок вибухів пошкоджена опора залізничного мосту, а ще зруйновано полотно в обидві сторони.