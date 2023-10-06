Вибух пролунав близько 23:20 в районі радіоцентру. За іншою інформацією, – в районі залізничних колій.

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Що відомо про вибух у Білорусі

Білоруські ЗМІ зазначають, що грози на момент вибуху не було. Цікаво, що після 2 години ночі в районі залізниці помітили карети швидкої допомоги.

Цікаво, що вибух був настільки потужним, що його чули навіть у Мінську, зокрема, в Уруччі та Зеленому Лузі. Тож звукова хвиля була в радіусі аж 8 кілометрів.

Читачі одного з білоруських видань зазначили, що наразі триває опитування мешканців військового містечка в Уруччі. ЗМІ зазначають, що за даними слідства, вночі на залізничній станції Озерище в Мінську нібито стався "теракт".

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Вибух у Білорусі / Інфографіка з мережі

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