Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він припускає, що повідомлення про військові навчання на території Білорусі були частиною звичного лавірування Лукашенка.
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Білорусь стурбована російськими "обіцянками"
Імовірно, нові тренування білоруських військових можуть бути пов'язаними з невпевненістю Лукашенка у його майбутньому. Імовірно, білоруський диктатор бачить, як Росія не виконала жодну свою обіцянку щодо захисту Вірменії, яка була частиною ОДКБ. Це може змушувати його перекладати цю ситуацію на себе.
"Лукашенко починає загравати із західними країнами. Саме так можна витлумачити його схвальні слова щодо Володимира Зеленського. Білоруський диктатор, як завжди, намагається пройти між крапель, і навряд чи це спонукатиме його сформувати проти України другий фронт", – припустив Романенко.
Значно більш імовірно, що Лукашенко продовжуватиме свою гру, намагаючись відкупитися від Путіна показними "навчаннями". Але в будь-якому разі, Україна готова до всіх можливих сценаріїв на Півночі.
Ігор Романенко про військові навчання в Білорусі: дивіться відео
Останні новини Білорусі
- У вересні в мережу виклали фото чергового маєтка самопроголошеного диктатора. Його відкриють на місці колишнього медичного закладу в Мінську.
- Водночас не так давно Лукашенко знайшов, в чому підіграти Путіну, запросивши так званих "міжнародних спостерігачів" поспілкуватися з викраденими з України дітьми. Щоправда, жодна європейська країна не погодилась на таке поплічництво у злочині, за якого диктатора можуть засудити.
- Місяць тому Європарламент увалив заклик до Міжнародного кримінального суду визнати Лукашенка співвинним у злочині викрадення дітей, у якому звинувачують також і Путіна. За словами білоруських чиновників, до країни незаконно ввезли близько 3500 дітей-сиріт з України.