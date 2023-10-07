Катерина Рашевська заявила, що участь у так званій "зустрічі" взяли представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини. Їм привели дітей, депортованих з Лисичанська та Сєвєродонецька. Українським малюкам фактично влаштували допит "за довгим столом".

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До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД. Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь,

– мовиться у повідомленні.

Під час зустрічі підтвердили, що українським дітям нав'язують російське громадянство. Окрім того, стало відомо, що білоруси можуть "брати" дітей до себе.

Зауважте! Вкрадених дітей намагаються зомбувати російською пропагандою. Зокрема, співають маразматичні пісеньки, щоб "Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну". У мережі опублікували жахливі кадри.

Також частину депортованих українських дітей відправляють до Росії. Там їх дозволяють всиновлювати громадянам країни-терористки.