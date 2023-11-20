Украинские пограничники усиливают границу с Беларусью. В этом состоит ежедневная работа зеленых беретов.

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Все заминировано

В Госпогранслужбе отмечают, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси пока низкая, однако быть готовыми к любым сценариям – обязанность пограничников.

Они постоянно работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций.

Пункты пропуска с Беларусью также не работают – все заминировано,
– говорится в сообщении.

Пограничники ежедневно работают по обеспечению безопасности границы.

Ситуация на границе с Беларусью

  • Белорусская армия в октябре 2023 года продолжала военные учения вблизи границ с Украиной. Эти батальоны армии Беларуси имели на вооружении бронированную технику и артиллерийские подразделения.
  • С помощью так называемых военных учений Беларусь пытается легитимизировать присутствие своих вооруженных сил в приграничных районах из Украины. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
  • Он отметил, что в России приняли решение о применении своих вооруженных сил, когда в Беларуси это правовое действие не произошло. Он сообщил, что общая численность войск Беларуси – около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей.