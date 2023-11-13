Батальон польская армия развернула в селе Чартаев Семятицкого уезда Подляского воеводства. Там новый танковый батальон был создан в составе первой пехотной дивизии.

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Что известно о создании нового батальона в Польше

Глава Минобороны Мариуш Блащак 12 ноября в селе Чартаев принял участие в открытии новой воинской части и встретился с военнослужащими новосозданной 1-й пехотной дивизии.

Мы осознаем угрозы. Мы хорошо знаем, что кремлевские правители развязали войну, потому что хотят восстановить Российскую империю. Это всегда было угрозой для народов, живших по соседству,

– заявил польский министр.

Он объяснил, что для предотвращения нападения они укрепляют польскую армию, создают новые военные подразделения.

"Этот танковый батальон здесь, в Семятицком районе, будет оснащен танками К2. Это современные танки, разработанные в 21 веке", – добавил Мариуш Блащак.

На сайте министерства объяснили, что они уже развернули контейнерный городок, в ближайшие годы планируют построить постоянную инфраструктуру. Также на первом этапе создания подразделения там будет дислоцироваться более 100 солдат, в перспективе – несколько сотен на постоянной основе.

Где находится село Чартаев: смотрите на карте

В Минобороны Польши отметили, что формирование 1-й пехотной дивизии началось в сентябре 2022 года. Она будет состоять из:

2 воинских частей: 4 общевойсковые бригады, артиллерийская бригада, 4 полка военных типов и 3 специализированных батальона;

более 30 тысяч солдат;

они будут размещаться в Подляском, Мазовецком, Варминско-Мазурском и Куявско-Поморском воеводствах.

Германия выводит свои Patriot из Польши

Германия планирует вывести три своих подразделения ПВО с территории Польши. Ведь свои системы Patriot Берлин развернул на польских землях, чтобы предотвратить обстрелы. Ведь 15 ноября 2022 года во время массированного обстрела Украины ракета ПВО упала в Польше.

Немецкая сторона выведет противовоздушную оборону потому, что она пригодится для использования силами быстрого реагирования НАТО в 2024 году. Также системам Patriot нужно пройти техническое обслуживание.

Системы Patriot находились в Польше вместе с почти 300 немецкими солдатами с начала 2023 года. Они базировались в польском городе Замостье, что в 30 милях от украинской границы. Более того, населенный пункт имеет важное железнодорожное сообщение с Украиной.