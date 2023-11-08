Теперь стало известно, что Берлин планирует вывести из Польши три подразделения ПВО.

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Стояли на защите железной дороги

Свои системы Patriot вместе с почти 300 немецкими солдатами Германия разместила в польском городе Замосць в начале 2023 года. Этот город расположен в 30 милях от украинской границы. Кроме того, оно имеет важное железнодорожное сообщение с Украиной.

В августе министерство обороны заявило, что хочет забрать свои Patriot, ведь они понадобятся для использования силами быстрого реагирования НАТО в 2024 году, к тому же им нужно пройти техническое обслуживание.

Поэтому немецкие солдаты начнут выход из Польши на следующей неделе.

Украинская ракета "заблудилась" в Польше

Решение о развертывании Patritot в 2023 году Германия приняла после того, как украинская ракета случайно залетела на польскую территорию. 15 ноября Россия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины. Во время него одна ракета упала в польском Пшеводуве – на зерносушилку. Удар унес жизни двух фермеров. С самого начала польские власти предполагали, что это был несчастный случай. Там уверяли, что, скорее всего, "заблудилась" именно украинская ракета ПВО.

Киев рассматривал версию того, что на территории Польши могла упасть российская ракета. И страны ЕС и США заявляли, что трагедии можно было бы избежать, если бы Москва не начала войну.

В сентябре 2023 года польское правительство поделилось результатами расследования – в Пшеводуве упала украинская ракета ПВО еще советского производства.