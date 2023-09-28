Собственно, об этом свидетельствует экспертное заключение. Министр юстиции Збигнев Зёбро 28 сентября 2023 отметил, что ракета была украинской – еще советского производства.
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Что показало расследование
Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче вывода, категорически указывающего на то, что эта ракета была украинской ракетой – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета,
– отметил Зёбро, ссылаясь на заключение экспертов.
Он также упомянул о сотрудничестве с украинской стороной по этому вопросу. Министр отметил, что очень сожалеет, "но такого сотрудничества в этом вопросе не было в течение многих месяцев".
По его словам, польская прокуратура сотрудничает с Украиной. Он добавил, что польские прокуроры приезжали в Украину и проводили там следственные действия.
Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления, совершенные там. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания,
– оценил Зёбро.
Он отметил, что подобного отношения к польским следователям по делу Пшеводува со стороны Украины нет. По словам министра, "это длится уже несколько месяцев". Он предполагает, что это не решение на уровне прокуратуры, а "решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства".
Собственно расследованием занимается Мазовецкое областное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры. На месте происшествия работали прокуроры Мазовецкого и Люблинского местных отделов Национальной прокуратуры, Окружной прокуратуры в Люблине, Окружной прокуратуры в Замостье и многие другие эксперты, в том числе украинские.
Ракета не упала бы, если бы не атаковала Россия
- Сначала Украина выдвигала версию, что именно российская ракета упала на территории Польши. Впрочем, со временем появлялись доказательства, свидетельствовавшие о том, что это могла быть украинская ракета ПВО.
- Собственно, очень верное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он дал всему мировому сообществу понять, что падение ракеты в Польше можно было бы избежать, если бы Россия не начала полномасштабную войну против Украины.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что не следует исключать возможность провокации. В ходе заседания Совета национальной безопасности Польши он заявил, что Россия могла стремиться рассорить Киев и Варшаву.
- Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон добавила, что США полностью доверяют расследованию польского правительства. В то же время в Вашингтоне виновной в падении ракеты назвали Россию, а также отметили, что Украина имеет полное право защищаться.
- По сути, Россия неоднократно запускала ракеты так, чтобы они пролетали на границе между Украиной и другими странами. В последнее время "Шахеды" несколько раз залетали и падали на территории Румынии. Все это очередная демонстрация того, что весь мир имеет дело со страной-террористом.