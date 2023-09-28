Собственно, об этом свидетельствует экспертное заключение. Министр юстиции Збигнев Зёбро 28 сентября 2023 отметил, что ракета была украинской – еще советского производства.

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Что показало расследование

Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче вывода, категорически указывающего на то, что эта ракета была украинской ракетой – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета,

– отметил Зёбро, ссылаясь на заключение экспертов.

Он также упомянул о сотрудничестве с украинской стороной по этому вопросу. Министр отметил, что очень сожалеет, "но такого сотрудничества в этом вопросе не было в течение многих месяцев".

По его словам, польская прокуратура сотрудничает с Украиной. Он добавил, что польские прокуроры приезжали в Украину и проводили там следственные действия.

Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления, совершенные там. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания,

– оценил Зёбро.

Он отметил, что подобного отношения к польским следователям по делу Пшеводува со стороны Украины нет. По словам министра, "это длится уже несколько месяцев". Он предполагает, что это не решение на уровне прокуратуры, а "решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства".

Собственно расследованием занимается Мазовецкое областное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры. На месте происшествия работали прокуроры Мазовецкого и Люблинского местных отделов Национальной прокуратуры, Окружной прокуратуры в Люблине, Окружной прокуратуры в Замостье и многие другие эксперты, в том числе украинские.

Напомним! Падение ракеты произошло в селе Пшеводув Люблинского воеводства вблизи польско-украинской границы 15 ноября. В тот день российские захватчики совершили массированную атаку на Украину. К сожалению, было падение ракеты, в результате чего погибли двое мужчин. Впоследствии польские власти отмечали, что, скорее всего, на зерносушилку упала украинская ракета ПВО. Тогда отмечалось, что это несчастный случай.

Ракета не упала бы, если бы не атаковала Россия