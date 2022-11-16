Ракета, попавшая в агропредприятие в селе Пшеводув, была советского производства и могла находиться на вооружении сил ПВО Украины . Однако не следует исключать возможность провокации. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе заседания Совета национальной безопасности Польши.

К теме В Польше допускают, что ракета была украинской: какими должны быть действия Украины

Возможна провокация России

Он считает, что такой удар мог быть сознательной подготовкой провокации со стороны Кремля. Эта провокация могла быть направлена на то, чтобы поссорить поляков, очень помогающих Украине в войне, и украинцев. Также он отметил и то, что 15 ноября во время массированного ракетного удара на западе Украины упала значительная часть ракет.

Более того, эти ракеты падали и вблизи польско-украинской границы, несмотря на заявления России, что это не так .

По мнению Моравецкого, это создает "идеальный вариант" для россиян провокации против Польши.

Мы прекрасно знаем, что россияне могут использовать пропаганду, но могут запланировать определенного рода действия. Всегда надо отдавать себе отчет, что это все происходит в условиях жестокой войны россии против Украины. Следовательно, россия, которая наспех отступала из Херсона, могла захотеть сконструировать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину.

– сказал он.

Ракетный удар мог быть несчастным случаем

Премьер-министр признал, что нельзя исключать наличие таких ракет на вооружении Украины, однако при этом "нельзя исключить никаких сценариев". Также он отметил, что из-за ракетного удара все службы в Польше находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Стоит отметить также, что президент Польши Анджей Дуда ранее подчеркнул , что в настоящее время абсолютно ничего не указывает на то, что ракетный удар был умышленным нападением России. Он предполагает, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО и что это был несчастный случай.

Отметим, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что Россия рассчитывала на конфликт между Польшей и Украиной в результате ракетного удара.

Ракетный удар по Польше и Украине: что известно

На территорию Польши ракета упала 15 ноября около 15:40 . Прилетела она недалеко от границы с Украиной – на границе со Львовской и Волынской областями.

На заявление о причастности Украины к удару ответили в Воздушных силах ВСУ . Они заявили, что будут всячески способствовать расследованию этого инцидента, и подчеркнули, что он - "следствие войны России против Украины".

Несмотря на любые предположения, поляки считают, что основной причиной ракетного удара стало полномасштабное вторжение России в Украину, завершение которого можно ускорить, если предоставлять Украине все необходимое.

К теме - Был ли спланирован Россией инцидент с падением ракеты в Польше и какова цель Кремля: смотрите видео