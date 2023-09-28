Власне, про це свідчить експертний висновок. Міністр юстиції Збігнєв Зьобро 28 вересня 2023 року зазначив, що ракета була українською – ще радянського виробництва.

Читайте також Падіння російських ракет у Польщі: усе, що відомо про атаку 15 листопада

Що показало розслідування

Розслідування, проведене польською прокуратурою, призвело до видачі висновку, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською ракетою – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета,

– зазначив Зьобро, посилаючись на висновок експертів.

Він також згадав про співпрацю з українською стороною у цьому питанні. Міністр зазначив, що дуже шкодує, "але такої співпраці в цьому питанні не було протягом багатьох місяців".

За його словами, польська прокуратура співпрацює з Україною. Він додав, що польські прокурори приїжджали до України та проводили там слідчі дії.

Навіть ризикуючи власним здоров'ям і життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини, які були скоєні там. Ми завжди поважали норми українського законодавства і враховували всі їхні очікування,

– оцінив Зьобро.

Він зазначив, що подібного ставлення до польських слідчих у справі Пшеводува з боку України немає. За словами міністра, "це триває вже кілька місяців". Він припускає, що це не рішення на рівні прокуратури, а "рішення, скоріше, на високому політичному рівні української держави".

Власне, розслідуванням займається Мазовецьке обласне управління з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури. На місці події працювали прокурори Мазовецького та Люблінського місцевих відділів Національної прокуратури, Окружної прокуратури в Любліні, Окружної прокуратури у Замості та багато інших експертів, зокрема українських.

Нагадаймо! Падіння ракети сталося у селі Пшеводув Люблінського воєводства поблизу польсько-українського кордону 15 листопада. Того дня російські загарбники здійснили масовану атаку на Україну. На жаль, було падіння ракети, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Згодом польська влада зазначала, що, найімовірніше, на зерносушарку впала українська ракета ППО. Тоді зазначали, що це нещасний випадок.

Ракета не впала б, якби не атакувала Росія