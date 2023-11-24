Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что эти действия Лукашенко реализует совместно с Россией. Похищение украинских детей происходит системно.

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Как Беларусь помогает России

Как отметил Латушко, группы детей с временно оккупированных территорий Украины постоянно вывозятся на территорию Беларуси через Россию. Все происходит в рамках так называемого "союзного государства", где руководителем является Лукашенко, подписывающий эти решения. У белорусских оппозиционеров есть документы и копии контрактов, подтверждающих эти действия.

На территории Беларуси происходит переобучение украинских детей. Там работают как российские и белорусские пропагандисты, так и разные российские общественные организации, "артисты".

Потом идет усыновление детей на территории России. По мнению наших юристов, роль Лукашенко в этих военных преступлениях, связанных с незаконным вывозом украинских детей, доказана. Дальше это будет рассматривать Международный уголовный суд. Материалы завезены, переданы и анализируются,

– сказал Латушко.

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Конечно, дальнейшее решение зависит от Международного уголовного суда. Есть надежда, что, в конце концов, Лукашенко также получит ордер на арест. Но когда это произойдет – это уже вопрос представителям Международного уголовного суда.

Обратите внимание! Международный уголовный суд выдал в марте 2023 года ордер на арест Путина. Его подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Похищение украинских детей: коротко