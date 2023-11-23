Летом 2022 года россияне вывезли из детдома в Херсоне 48 детей. Среди них – десятимесячная Маргарита Прокопенко и двухлетний Илья Ващенко.

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Девочку "выбрала" жена Миронова

В депортации маленьких Маргариты и Ильи в Россию непосредственное участие принимала жена главы российской партии Инна Варламова, которая в августе посетила оккупированную Херсонщину. Женщина навестила областную детскую больницу, где на тот момент Маргариту лечили от бронхита. Также в больнице тогда находился и двухлетний Илья. На следующий день детей выписали и вывезли в Россию якобы для "дальнейшего обследования".

По данным BBC, уже в декабре 2022 года суд выдал Миронову и его жене разрешение на то, чтобы удочерить депортированную девочку. Тогда ей как раз исполнилось чуть больше года. Супруги изменили похищенному ребенку имя. Вместо Маргариты Прокопенко она стала Мариной Мироновой. В строке о месте рождения вместо Херсона теперь указан Подольск.

Справка: СМИ выяснили, что мать Маргариты лишили родительских прав, а отец девочки умер. Впрочем, у ребенка есть другие родственники.

Об Илье точных данных нет. Журналисты узнали, что в сентябре 2023 года мальчику подделали новое свидетельство о рождении. Ребенок тоже находится в Московской области.

Обратите внимание! По данным российских СМИ, по состоянию на 1 сентября 2023 года в Россию депортировали более 744 тысяч украинских детей. В настоящее время официально задокументировано не менее 20 тысяч случаев незаконной депортации украинских детей в страну-агрессора.

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