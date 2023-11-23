Влітку 2022 року росіяни вивезли з дитбудинку у Херсоні 48 дітей. Серед них – десятимісячна Маргарита Прокопенко та дворічний Ілля Ващенко.

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Дівчинку "вибрала" дружина Миронова

У депортації маленьких Маргарити та Іллі до Росії безпосередню участь брала дружина голови російської партії Ірина Варламова, яка у серпні відвідала окуповану Херсонщину. Жінка навідалася до обласної дитячої лікарні, де на той момент Маргариту лікували від бронхіту. Також у лікарні тоді перебував і дворічний Ілля. Наступного дня дітей виписали і вивезли до Росії нібито для "подальшого обстеження".

За даними BBC, вже у грудні 2022 суд видав Миронову та його жінці дозвіл на те, щоб удочерити депортовану дівчинку. Тоді їй якраз виповнилося трохи більше року. Подружжя змінило викраденій дитині ім'я. Замість Маргарити Прокопенко вона стала Маріна Миронова. У рядку про місце народження замість Херсона тепер вказано Подільськ.

Довідка: ЗМІ з'ясували, що матір Маргарити позбавили батьківських прав, а батько дівчинки помер. Втім, дитина має інших родичів.

Про Іллю точних даних немає. Журналісти довідалися, що у вересні 2023 року хлопчику підробили нове свідоцтво про народження. Дитина теж перебуває у Московській області.

Зверніть увагу! За даними російських ЗМІ, станом на 1 вересня 2023 року до Росії депортували понад 744 тисячі українських дітей. Нині офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей до країни-агресорки.

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