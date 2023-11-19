Украина впервые привлекла ЮНИСЕФ, а также Катар для возвращения Ермохина. Об этом в эфире телемарафона рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет 24 Канал.

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Украина впервые привлекла ЮНИСЕФ

Он отметил, что посредничество Катара и международной организации помогли Украине вернуть Богдана домой. В то же время Лубинец отметил, что медийная активность, которая происходила накануне возвращения парня, как раз препятствовала процессу.

Омбудсмен сказал, что публичность в некотором роде даже останавливала этот процесс. В частности, Россия обращала внимание, что еще не вернула Ермохина, а в Украине уже публично транслировали информацию, что он должен ехать в какую-то страну и рассказывать, как с ним плохо обращались.

Лубинец подчеркнул, что возвращение Богдана – это работа не одного человека или команды. Также в процесс были вовлечены президент, координационный штаб, Андрей Ермак, ГПСУ, структура МИД, украинский консул на территории Беларуси и отдельные сотрудники ЮНИСЕФ в Украине и Беларуси.

Он рассказал, что успел по телефону пообщаться с Богданом. Парень сказал, что очень счастлив и благодарит всех, кто вернул его домой.

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