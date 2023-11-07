Адвокат Богдана Ермохина Екатерина Бобровская рассказала, что через две недели Богдану исполнится 18 лет. После этого, вероятно, его отправят в российскую оккупационную армию.
Читайте также На все три недели: как россияне пытаются набрать войска в Мариуполе
Родители парня умерли, когда ему было 8 лет. С того времени он воспитывался в приемной семье. У Богдана есть законный опекун на территории Украины.
Из Мариуполя на территорию России подросток был незаконно вывезен в мае 2022 года. Сначала он находился в Донецке, а затем был доставлен в детский санаторий в Московской области. Хотя Богдан Ермохин имеет законного опекуна, в России его передали под опеку семью ветерана войны в Чечне.
Екатерина Бобровская подчеркнула, что с июля 2022 парень несколько раз пытался вернуться на территорию Украины, но попытки были безуспешными. Кроме того, оккупанты выдали Богдану российский паспорт.
Адвокат и сестра Богдана Ермохина предоставили все необходимые документы, подтверждающие, что парень и его сестра – кровные родственники, а также о том, что она является его законным опекуном. Несмотря на это, Россия продолжает удерживать парня.
Несмотря на то, что Богдану еще 17 лет, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года. Я не сомневаюсь, что есть в планах российской власти относительно Богдана,
– сказала Екатерина Бобровская.
Мобилизация в России: последние новости
- Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что в России все готово к массовой открытой мобилизации. В частности, уточнены списки возможных мобилизованных, все переведено в электронный учет. Также значительно ужесточились требования законодательства, нормы уголовного кодекса в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.
- Однако в России не могут объявить о полной мобилизации. Весной 2024 года в России пройдут выборы президента. Кроме того, мобилизация – это сложный процесс, а также мощный удар по экономике России. Дело в том, что призывают наиболее трудоспособное население.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты испытывают нехватку резервов на фронте и пытаются мобилизовать больше людей, в частности, украинцев, живущих на оккупированных территориях. Кроме того, на улицах Мариуполя и в целом по всей территории России ловят мигрантов.
- Заметим, что представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в России не прекращалось скрытая мобилизация, ежемесячно на войну в Украину страна-агрессор отправляет от 20 до 22 тысяч солдат.