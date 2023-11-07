Адвокат Богдана Ермохина Екатерина Бобровская рассказала, что через две недели Богдану исполнится 18 лет. После этого, вероятно, его отправят в российскую оккупационную армию.

Читайте также На все три недели: как россияне пытаются набрать войска в Мариуполе

Родители парня умерли, когда ему было 8 лет. С того времени он воспитывался в приемной семье. У Богдана есть законный опекун на территории Украины.

Из Мариуполя на территорию России подросток был незаконно вывезен в мае 2022 года. Сначала он находился в Донецке, а затем был доставлен в детский санаторий в Московской области. Хотя Богдан Ермохин имеет законного опекуна, в России его передали под опеку семью ветерана войны в Чечне.

Екатерина Бобровская подчеркнула, что с июля 2022 парень несколько раз пытался вернуться на территорию Украины, но попытки были безуспешными. Кроме того, оккупанты выдали Богдану российский паспорт.

Адвокат и сестра Богдана Ермохина предоставили все необходимые документы, подтверждающие, что парень и его сестра – кровные родственники, а также о том, что она является его законным опекуном. Несмотря на это, Россия продолжает удерживать парня.

Несмотря на то, что Богдану еще 17 лет, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года. Я не сомневаюсь, что есть в планах российской власти относительно Богдана,

– сказала Екатерина Бобровская.

Мобилизация в России: последние новости