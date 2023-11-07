Адвокат Богдана Єрмохіна Катерина Бобровська розповіла, що за два тижні Богдану виповниться 18 років. Після цього, ймовірно, його відправлять до російської окупаційної армії.

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Батьки хлопця померли, коли йому було 8 років. Відтоді він виховувався в прийомній сім'ї. У Богдана є законний опікун на території України.

З Маріуполя на територію Росії підлітка незаконно вивезли у травні 2022 року. Спочатку він перебував у Донецьку, а згодом його доправили у дитячий санаторій у Московській області. Хоч Богдан Єрмохін має законного опікуна, у Росії його передали під опіку сім'ї ветерана війни у Чечні.

Катерина Бобровська підкреслила, що від липня 2022 року хлопець кілька разів намагався повернутися на територію України, але спроби були безуспішними. Крім того, окупанти видали Богдану російський паспорт.

Адвокат та сестра Богдана Єрмохіна надали усі необхідні документи, які підтверджують, що хлопець та його сестра – кровні родичі, а також про те, що вона є його законним опікуном. Попри це Росія продовжує утримувати хлопця.

Незважаючи на те, що Богдану ще 17 років, він уже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. Я не маю жодних сумнівів, що є у планах російської влади щодо Богдана,

– сказала Катерина Бобровська.

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