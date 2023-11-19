Подросток-сирота Богдан Ермохин, которого депортировали из Мариуполя в Россию, покинул территорию страны-агрессорки Информация об этом появилась в СМИ.

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Он якобы находится в Беларуси.

17-летний подросток, обращавшийся к Владимиру Зеленскому, прилетел в Беларусь. Он там вместе с сестрой. Российские власти 13 ноября пообещали Ермохину вывезти его в "третью страну" для встречи с родными. В то же время он заявлял, что ему неизвестно подробностей этой поездки.

В ноябре Ермохину вручили повестку, ведь в конце месяца он должен стать совершеннолетним. Парень должен был явиться в военкомат Московской области до 19 декабря.

В России якобы согласовали его возвращение в Украину