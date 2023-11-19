Подросток-сирота Богдан Ермохин, которого депортировали из Мариуполя в Россию, покинул территорию страны-агрессорки Информация об этом появилась в СМИ.
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Он якобы находится в Беларуси.
17-летний подросток, обращавшийся к Владимиру Зеленскому, прилетел в Беларусь. Он там вместе с сестрой. Российские власти 13 ноября пообещали Ермохину вывезти его в "третью страну" для встречи с родными. В то же время он заявлял, что ему неизвестно подробностей этой поездки.
В ноябре Ермохину вручили повестку, ведь в конце месяца он должен стать совершеннолетним. Парень должен был явиться в военкомат Московской области до 19 декабря.
В России якобы согласовали его возвращение в Украину
- Журналисты "Радио Свобода" позвонили по телефону Марии Львовий-Беловой, по которой уже давно "плачет" Гаага. Традиционно все "заявления" преступницы состояли из воды и лжи. Она вроде бы была очень удивлена, что Богдана "не отпускают", потому что его якобы "отпускают". По словам Львовой-Беловой, Богдана "не держат".
- История парня вызвала резонанс и очень выразительна. В общем, процесс возвращения детей начал двигаться быстрее после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российской омбудсменки и Владимира Путина. В частности, его выдали из-за похищения детей из Мариуполя.
- В то же время, украинский омбудсмен подтвердил, что Украина имеет договоренности о возвращении парня на территорию Украины. Омбудсман также призвал общество успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Он подчеркнул, что такая публичность вредит процессам возвращения. Лубинец также уточнил, что готов ответить на все вопросы и рассказать подробности, но когда Богдан будет на территории Украины.