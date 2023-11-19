Підліток-сирота Богдан Єрмохін, якого депортували із Маріуполя до Росії, покинув територію країни-агресорки. Інформація про це з'явилась у ЗМІ.

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Він нібито перебуває в Білорусі

17-річний підліток, який звертався до Володимира Зеленського, прилетів в Білорусь. Він там разом із сестрою. Російська влада 13 листопада пообіцяла Єрмохіну вивезти його в "третю країну" для зустрічі із рідними. Водночас хлопець заявляв, що йому невідомо подробиць цієї поїзки.

В листопада Єрмохіну вручили повістку, адже наприкінці місяця він мав би стати повнолітнім. Хлопець мав з'явитися до військкомату Московської області до 19 грудня.

У Росії нібито погодили його повернення до України