Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не став поки розкривати деталі, аби не нашкодити. Втім, омбудсман пообіцяв усе розповісти, коли Богдан буде в Україні.
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Депортований маріуполець повернеться в Україну
Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз'єднання з сестрою,
– повідомив Лубінець.
Омбудсман також закликав суспільство заспокоїтися, а головне – не розповсюджувати неперевірену інформацію. Він наголосив, що така публічність шкодить процесам повернення. Лубінець також уточнив, що готовий відповісти на всі питання й розповісти деталі, але коли Богдан буде на території України.
Він також опублікував заяву Богдана Єрмохіна, у якій мовиться, що підліток відмовляється від "надання квартири у спецнайм". Причина цього – "від'їзд до України". Заява датована 8 листопада 2023 року.
Дмитро Лубінець опублікував заяву Богдана Єрмохіна
Маріуполець звернувся до Зеленського
- Богдан Єрмохін у квітні 2023 року намагався втекти з Росії, втім, російські військові затримали його на кордоні з Білоруссю. Після цього його відправили до "прийомної родини".
- Після цього про Богдана не було звісток до листопада 2023 року. 7 листопада Катерина Бобровська, яка є адвокатом 17-річного хлопця, заявила, що Богдану вручили повістку, згідно з якою він має з'явитись у військкоматі Московської області 19 грудня 2023 року. Адвокатка почала бити на сполох, адже за 2 тижні хлопцю виповниться 18 років.
- Вже 9 листопада Катерина Бобровська опублікувала відео, у якому Богдан Єрмохін звертається до Президента України Володимира Зеленського. Він попросив про допомогу, адже дуже хоче повернутися в Україну.
- Після публікації відео з захисницею підлітка зв'язалися представники Комітету Червоного Хреста, а також російська сторона. У Червоному Хресті запевнили, що взяли ситуацію під свій контроль, а окупанти заявили, що відправлять звернення Дмитру Лубінцю, аби хлопець повернувся в Україну.