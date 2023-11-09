Катерина Бобровська – захисниця – опублікувала відео на своїй сторінці у фейсбуці. Вона просить українського лідера допомогти.

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Я – Богдан Єрмохін. Я перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому,

– каже Богдан.

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Важливо! Раніше Бобровська повідомила, що Богдан на території країни-терористки отримав повістку. Від підлітка вимагають, аби він прийшов до військкомату Московської області. Це має статися вже 19 грудня 2023 року. Повнолітнім Богдан стане наприкінці листопада.

Журналісти "Радіо Свобода" зателефонували Львовій-Бєловій

Журналісти "Радіо Свобода" зателефонували Марії Львовій-Бєловій, за якою вже давно "плаче" Гаага. Традиційно всі "заяви" злочинниці складалися з води та брехні. Вона начебто була дуже здивована, що Богдана "не відпускають", бо його нібито "відпускають". За словами Львової-Бєлової, Богдана "не тримають". Варто нагадати, що уже тривалий час підліток бореться за своє повернення додому. Наразі Росія начебто чекає сестру Богдана, яка має його забрати.

На сьогодні досягнуто домовленостей зі спрощеного порядку документів з Московською областю. І я дуже сподіваюся, що наступного тижня ця зустріч відбудеться і Богдан поїде додому,

– заявила злочинниця.

Окрім того, вона "злилася" після питання про повістку. Почала розповідати маячню, що "ніяка повістка в армію в принципі, за російським законодавством, йому прийти не може". Варто зауважити, що слова "Росія" та "законодавство" – антоніми.

Також Львова-Бєлова заявила, що на території Росії "під опікою та піклуванням" перебувають 380 дітей в 15 регіонах Росії. Насправді країна-терористка вкрала набагато більше малюків та підлітків.