Головна мета – довести роль самопроголошеного президента Білорусі у скоєнні цих воєнних злочинів. Про це 24 Каналу заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що так МКС демонструють, як побудована ієрархія "керівник – підлеглий" в Білорусі.
Дивіться також Депортований із Маріуполя український 17-річний підліток отримав у Росії повістку
Керує цією ієрархією самопроголошений президент Білорусі. У Лукашенка є система підлеглих, в яку входять керівники певних міністерств, органів державного управління, різних організацій та певні фізичні особи, які беруть участь в організації злочинів. Долучають також до матеріалів і цитати.
"Ще 27 липня, коли ми передавали першу частину комунікацій, Лукашенко сам зізнався в цьому, що він подзвонив Путіну і домовився про те, що фінансуватиме із коштів цієї "союзної держави" незаконне вивезення українських дітей", – наголосив Латушко.
Згодом у серпні самопроголошений президент Білорусі ще раз підтвердив, що він не планує припиняти цих злочинних дій і знову посилався на домовленість з Владіміром Путіним.
За нашими даними, з тимчасово окупованих територій України з понад 20 міст та населених пунктів вивезено понад 3000 українських дітей. З них, за нашими оцінками, понад 2100 – це діти, які були вивезені з порушенням норм міжнародного гуманітарного права,
– зазначив білоруський опозиціонер.
Серед них також є діти-сироти. Командою Народного Антикризового Управління встановлено вже конкретні особисті дані 37 українських дітей, яких незаконно вивезли. Цю інформацію передали до Міжнародного кримінального суду. А також до української влади, аби можна було віднайти та повернути малечу.
"Це є для нас одним із головних пріоритетів – зупинити злочин, допомогти повернути українських дітей та, звісно, покарати винних у скоєнні цих воєнних злочинів", – зазначив Павло Латушко.
Скільки українських дітей викрав режим Лукашенка: дивіться відео
Формування російських наративів
Режим показує, що він нібито надає медичну допомогу українським дітям. Однак, білоруський опозиціонер додав, що це неправда. Він наголошує, що головна мета – ідеологічна. Адже в українських дітей намагаються сформувати російські наративи.
Радник посольства Росії зустрічається з українськими дітьми в таборі, прямо говорить: "Кінець наших "ворогів" уже близько, треба трохи почекати. Прекрасне життя на "славній землі Росії вас чекає". Ми розуміємо, до чого воно робиться,
– сказав Латушко.
Так в української малечі хочуть сформувати розуміння того, що їхня Батьківщина не Україна й що вони не громадяни України, а буцімто їх "батьківщина – Росія". Таких доказів та цитат багато. Ба більше, триває мілітаризація українських дітей.
"Наводимо фото, фіксації, де прямо демонструється використання зброї. Коли зброя передається в руки українських дітей та їх навчають військової справи. З якими цілями, якщо ідеологічно їх намагаються сформувати як росіян, можна собі уявити", – наголосив білоруський опозиціонер.
Павло Латушко наголосив, що до прокуратури МКС передали достатньо великий обсяг матеріалів, які дають змогу припускати, що є багато підстав для того, аби було рішення при видачу ордера на арешт Алєксандра Лукашенка.
Росія викрадає українських дітей
- У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його та уповноважену президента Росії у справах дитини Марію Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.
- Європарламент схвалив резолюцію, яка стосується відносин з Білоруссю. У документі засудили дії режиму Лукашенка. Також самопроголошеного президента Білорусі визнали співучасником російських воєнних злочинів в Україні. У резолюції, зокрема, є розділ про викрадення українських дітей до Білорусі. Європарламент закликає МКС видати ордер і на арешт Алєксандра Лукашенка.
- Діти, яких вдалося повернути до України після примусового вивезення в Росію, виступили в Гаазі. Там вони розказали свої історії. Українська делегація у межах місії надала інформацію про примусове вивезення Росією українських дітей.
- Станом на 8 листопада офіційно відомо, що росіяни депортували або незаконно вивезли 19 546 українських дітей. Раніше країна-агресорка визнала, що вивезла з української території понад 700 тисяч дітей.