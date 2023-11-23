Количество идентифицированных случаев усыновления увеличивается

Несмотря на попытки изобразить передачу в семьи как временную гуманитарную акцию, правда просачивается в публичное пространство.

Читайте также Удивительный ядерный покер: в какую игру играют великие государства

Около 1000 детей из Крыма, 29 детей из Луганской области, один ребенок из Донецкой области, один ребенок из Херсонской области незаконно усыновлены российскими гражданами. По информации, предоставленной белорусской оппозицией, еще 12 детей были, вероятно, переданы в семьи белорусов.

Несмотря на тайну усыновления и очень сложный процесс получения доказательств, стают известны положительные решения русских судов. Украинским детям сменяют имена и место рождения. При этом несовершеннолетние частично фигурируют в реестре, какой ведет Национальное информационное бюро Украины, и о котором известно, в частности, уполномоченной Марии Львовой-Беловой.

Российские агенты не учитывают тот факт, что детей разыскивают родственники и компетентные органы государства гражданства. Более того, их собственные "штабы" для поиска кровных родственников детей ненадлежаще выполняют свои полномочия.

Особая процедура

Согласно сведениям российского Института развития семейного устройства, в среднем процедура усыновления ребенка длится от нескольких месяцев до 2 лет. При этом вынесение судебного решения занимает от 10 до 60 дней. По делу об удочерении Маргариты Прокопенко, согласно информации с официального сайта Подольского городского суда Московской области, судебный процесс длился рекордные 7 дней (С 15 по 22 ноября 2022 года).

В Украине усыновление в среднем занимает несколько лет. Даже в связи с военным положением было решено не ускорять процедуру для соблюдения лучших интересов ребенка и надлежащего рассмотрения дела. При этом во время полномасштабного вторжения в государство действует своеобразный мораторий на усыновление, а его трансграничный аспект приостановлен вообще.

Депортированные украинские дети без сопровождения законного представителя, например, в связи с тем, что их родителей убили или задержали россияне, должны иметь, по меньшей мере, опекуна – совершеннолетнего гражданина России. После размещения таких детей в детских домах на территории государства-агрессора их готовят к передаче в российские семьи. Для этого депортированных детей вносят в единую федеральную базу данных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Поскольку такие дети состоят на учете местных органов опеки, то и в эту базу их вносят как других российских детей из региона. Это не только нарушает права таких детей, но и значительно усложняет их идентификацию.

Проанализировав профиль украинских детей, которых россияне передали под опеку, можно утверждать, что существовал специальный умысел разместить в российских семьях именно их, а не ровесников из самой России. Как и утверждает Львова-Белова, это подростки, дети с инвалидностью и большие семейные группы. В то же время 85% российских детей в детских домах, представители именно этих категорий, до сих пор остаются без шанса получить семью.

Не следует забывать, что с начала полномасштабного вторжения в России вели отдельный реестр семей, готовых взять украинских детей. Кроме того, по свидетельству губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, "российские мамы и папы не испугались ни расстояние, ни больших вопросов с документами в отдельных детей".

Интересно В 140-миллионной России не хватает ресурса для Авдеевки: как это произошло

Отдельные семьи откровенно отмечают, что им не до конца известно наличие или отсутствие кровных родственников у ребенка. При подобной ситуации с российской сиротой ни опека, ни усыновление не были бы возможны, ведь сбор необходимых документов – предварительный обязательный этап к фактической передаче. Именно на таком этапе одна из жительниц Новосибирска отказалась от местного мальчика и взяла в семью 2 детей из Луганской области.

Присвоение украинских детей – государственная политика России

В одном из последних интервью Львова-Белова отметила, что в России нет украинских детей, есть только российские. Это не соответствует действительности и еще раз свидетельствует в пользу специального умысла захватить депортированных несовершеннолетних. Но какова цель?

Удочеривший украинскую девочку Маргариту Прокопенко Сергей Миронов на одной волне с президентом России объясняет, зачем нужна такая политика: "У нас сейчас такие проблемы с демографией". Именно по инициативе Миронова, озвученной на встрече с Путиным, 2024 год объявлен в России "годом многодетной семьи". Именно этот депутат "непровластной" партии настаивает на продлении президентского срока российского диктатора.

Партия Миронова активно участвовала в разработке актов российского законодательства о навязывании российского гражданства депортированным несовершеннолетним, а также инициировала закон об отказе от украинского гражданства. К тому же, Миронов поддерживает и бывшую уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову в ее попытках максимально упростить передачу украинских детей в российские семьи, отменив ряд требований.

Важно 10 лет назад началась новая жизнь: "вне политики" навсегда исчезло

Незаконное усыновление через призму международного права

Изменение статуса ребенка с оккупированной территории, в частности его усыновление гражданами России, нарушает статью 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Совместно с противоправным вывозом это также нарушение статьи 49 того же договора. Усыновление можно толковать как направленное на неоправданную задержку в репатриации, как отдельное военное преступление, а также как завершенный акт геноцида в соответствии со статьей 6(е) Римского устава Международного уголовного суда.

Случай Маргариты Прокопенко является иллюстративным проявлением этого преступления:

изменение персональных данных;

насильственная передача в российскую семью;

невозможность сохранить украинскую идентичность;

наличие кровных родственников в Украине.

В отличие от преступлений против человечности, для того чтобы квалифицировать геноцид, достаточно его совершения в отношении 1 человека.

1 июля 2022 года на основе политики УВКБ ООН по усыновлению детей-беженцев ОО "Better care network" призвала к мораторию на межгосударственное усыновление как реагирование на конфликт в Украине. Гаагская конференция по международному частному праву повторила свою позицию о необходимости сосредоточить внимание на защите детей в вооруженных конфликтах и недопустимости усыновления в таких обстоятельствах.

Рекомендуем Экономическое самоубийство, а не блокада: подлинный мотив правительства Польши в перекрытии границы

27 января 2023 года верховный комиссар ООН по правам человека Филиппо Гранди подчеркнул, что "предоставление детям российского гражданства или их усыновление противоречат фундаментальным принципам защиты детей во время войны".

Безнаказанное 9 лет зло наращивает масштабы. Депортированные и усыновленные россиянами крымские сироты до начала полномасштабного вторжения даже не упоминались в отчетах МКС. Это стало зелёным светом для продолжения реализации политики насильственного присвоения украинских детей россиянами. Ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой тоже не содержат упоминания о геноциде.

Так сколько еще нужно усыновить детей, чтобы сделать ответ международного сообщества более решительным?