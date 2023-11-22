Новая жизнь украинцев определяет судьбу всего мира

Это был последний день жизни для себя, своей семьи и близких. С этого момента началась новая жизнь – для будущих поколений.

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Это было утро, когда стало очевидным, что не сможешь быть счастливым, пока над твоей страной нависла несвобода. Утро, когда понимаешь, что от себя не уйдешь. И твое "вне политики" будет преследовать тебя в каждом уголке болью и презрением за безразличие и страх.

Это были непростые годы. Нам многое удалось. Но больше не удалось.

Мы были мечтателями, уверенными, что достаточно хотеть и быть честными, чтобы все изменить. Каждый шаг требовал от нас в десятки раз больше усилий, чем мы ожидали в начале. Многие из нас сдались. Многие ушли продолжать борьбу в небе.

Не было ни секунды сожаления за выбранную новую жизнь. Как и ни секунды сомнения в силе, выносливости, мужестве и стойкости украинского народа.

Сегодня наш Майдан определяет будущее мира. И, как десять лет назад, сегодня я убеждена, что это будущее в надежных украинских руках!

Достойные и несокрушимые украинцы. Я счастлива и горжусь быть частью вас.