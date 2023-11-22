Нове життя українців визначає долю всього світу

Це був останній день життя для себе, своєї родини та близьких. Від тоді почалося нове життя – для майбутніх поколінь.

До теми 10 років потому: що нам дала Революція Гідності

Це був ранок, коли стало очевидним, що не зможеш бути щасливою, допоки над твоєю країною нависла несвобода. Ранок, коли усвідомлюєш, що від себе не втечеш. І твоє "поза політикою" буде переслідувати тебе в кожному куточку болем та презирством за байдужість і страх.

Це були непрості роки. Нам багато вдалося. Але більше не вдалося.

Ми були мрійниками, впевненими, що достатньо хотіти та бути чесними аби все змінити. Кожен крок вимагав від нас в десятки разів більше зусиль, ніж ми очікували на початку. Багато з нас здалися. Багато пішли продовжувати боротьбу в небі.

Не було жодної секунди жалю за обране нове життя. Як і жодної секунди сумніву в силі, витривалості, мужності та стійкості українського народу.

Сьогодні наш Майдан визначає майбутнє світу. І, як і десять років тому, сьогодні я переконана, що це майбутнє в надійних українських руках!

Гідні та незламні українці. Я щаслива і пишаюся бути частиною вас.