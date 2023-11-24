Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, наголосивши, що ці дії Лукашенко реалізовує спільно з Росією. Викрадення українських дітей відбувається системно.
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Як Білорусь допомагає Росії
Як наголосив Латушко, групи дітей з тимчасово окупованих територій України постійно вивозять на територію Білорусі через Росію. Все відбувається в межах так званої "союзної держави", де керівником є Лукашенко, який підписує ці рішення. У білоруських опозиціонерів є документи та копії контрактів, які підтверджують ці дії.
На території Білорусі відбувається переосвіта українських дітей. Там працюють як російські та білоруські пропагандисти, так і різні російські громадські організації, "артисти" тощо.
Згодом йде всиновлення дітей на території Росії. На думку наших юристів, роль Лукашенка в цих воєнних злочинах, пов'язаних із незаконним вивезенням українських дітей, є доведена. Далі це вже розглядатиме Міжнародний кримінальний суд. Матеріали завезені, передані та аналізуються,
– сказав Латушко.
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Звісно ж, подальше рішення залежить від Міжнародного кримінального суду. Є сподівання, що зрештою Лукашенко також отримає ордер на арешт. Але коли це станеться – це вже питання до представників Міжнародного кримінального суду.
Викрадення українських дітей: коротко
- Росія з початку повномасштабної війни незаконно вивозить українських дітей на свою територію. Часто це відбувається через так звані "табори відпочинку" тощо.
- До прикладу, нещодавно стало відомо, що очільник однієї з російських партій Сергій Миронов забрав до себе десятимісячну дитину, яку окупанти викрали під час окупації Херсона. Україна вже працює над тим, щоб передати цю справу до Міжнародного кримінального суду.
- Вже відома історія 18-річного Богдана Єрмохіна, якого насильно вивезли до Росії у 2022 році. Він таки зміг повернутися до України.