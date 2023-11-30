Украинский лидер рассказал, что только что провел в Запорожье два важных совещания. Оперативное – с военными. Там речь шла об обороне Запорожья. А также – совещание относительно фортификаций.

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Во всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это, прежде всего, Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине – максимум внимания. Харьковщина – это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман. И вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровненская области, Волынь. И также юг – Херсонская область,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что удалось обсудить привлечение ресурсов, а также мотивацию. В частности, частный бизнес по этой работе и финансирование. Украинский лидер подчеркнул: приоритет – очевидный.

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Президент также рассказал, что был в Харькове. Зеленский подчеркнул, что у него была хорошая и эмоциональная встреча в метрошколе. Украинский лидер добавил, что проект – очень полезный.

Также Зеленский рассказал, что имел честь отметить государственными наградами учителей Харькова и Харьковской области из разных городов, работающих в Украине, ради Украины.

Украинский лидер добавил, что утром был в Купянске. Он подчеркнул, как важно поддержать город и защитников.

"Провел совещание с генералом Сырским, командирами, которые воюют именно на Купянском направлении. Наградил присутствовавших пятерых офицеров и попросил отдельно вручить награды солдатам, сержантам и младшим офицерам. Спасибо, воины, за вашу стойкость, за ежедневную мощную работу", – говорится в сообщении.

Зеленский о международных разговорах

Украинский лидер рассказал, что провел три важных телефонных разговора. Украинский лидер разговаривал с Риши Сунаком, Олафом Шольцом и Николаем Денковым (глава правительства Болгарии). Зеленский подчеркнул, что им есть за что поблагодарить.