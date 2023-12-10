РДК действует как на территории Украины, защищая ее от оккупантов, так и производит рейды в России. Теперь больше россиян будут противостоять кровавому режиму.
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Вагнеровцы в РДК
Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Никитин рассказал, что ряды формирования недавно пополнились новыми добровольцами. Они уже прибыли в Украину.
Снова убеждаюсь в том, что наша борьба нашла отклик у множества русских умов и сердец, и ряды "Русского Добровольческого Корпуса" продолжают пополняться самыми решительными и храбрыми сыновьями своего отечества.
– отметил Никитин.
Командир Корпуса подчеркнул, что среди новоприбывших есть не только "молодые необстрелянные бойцы", но и военные профессионалы. Речь идет о прибывших ветеранах ЧВК "Вагнер", чтобы бороться с врагом – с путинским режимом.
Нас ждет эпоха жестокой борьбы за будущее наших детей, поэтому мы готовимся, растем и крепнем с каждым днем.
– подытожил Денис Никитин.
Вагнеровцы сейчас: что известно
- В зоне боевых действий начали появляться российские подразделения "Шторм V". Стало известно, что они в основном состоят из бывших наемников ЧВК "Вагнер". То есть фактически это и есть ребрендированная группировка вагнеровцев, только подчиненная Минобороны России.
- Кремль начал реабилитировать наемников "Вагнера" – например, их официально признают ветеранами и выдают соответствующие выплаты. Более того, ЧВК "Вагнер" недавно включили в структуру управления Росгвардии.
- Также появилась информация, что бывшие вагнеровцы расположились станом у оккупированного Скадовска. Однако их ничего не снабжают – даже транспорта или средств индивидуальной защиты.