РДК діє як на території України, обороняючи її від окупантів, так і проводить рейди в Росії. Тепер більше росіян будуть протистояти кривавому режиму.

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Вагнерівці в РДК

Командир "Російського Добровольчого Корпусу" Денис Нікітін розповів, що ряди формування нещодавно поповнилися новими добровольцями. Вони вже прибули до України.

Знову переконуюсь у тому, що наша боротьба знайшла відгук у безлічі російських розумів і сердець, і лави "Російського Добровольчого Корпусу" продовжують поповнюватися найрішучішими та хоробрими синами своєї вітчизни,

– зазначив Нікітін.

Командир Корпусу наголосив, що серед новоприбулих є не лише "молоді необстріляні бійці", а й військові професіонали. Мова йде про ветеранів ПВК "Вагнера", які прибули, щоб боротися з ворогом – з путінським режимом.

Нас чекає епоха жорстокої боротьби за майбутнє наших дітей, тому ми готуємось, ростемо та міцніємо з кожним днем,

– підсумував Денис Нікітін.

Вагнерівці зараз: що відомо