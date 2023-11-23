Таким чином, схоже, що Кремль почав реабілітувати найманців. Про це в актуальному звіті повідомила британська розвідка.

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Зокрема, групі найманців ПВК "Вагнера" 14 листопада видали посвідчення ветеранів бойових дій. Це перший випадок, коли вагнерівці офіційно визнали ветеранами.

Розвідка звернула увагу, що міністерство оборони Росії встановило нову систему, яка дозволяє найманцям "Вагнера" отримувати ветеранські посвідчення та відповідні виплати.

Це послідувало за тривалим періодом невизначеності щодо того, як влада ставитиметься до членів Вагнера після заколоту групи та невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року,

– йдеться у повідомленні.

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