Таким чином, схоже, що Кремль почав реабілітувати найманців. Про це в актуальному звіті повідомила британська розвідка.
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Зокрема, групі найманців ПВК "Вагнера" 14 листопада видали посвідчення ветеранів бойових дій. Це перший випадок, коли вагнерівці офіційно визнали ветеранами.
Розвідка звернула увагу, що міністерство оборони Росії встановило нову систему, яка дозволяє найманцям "Вагнера" отримувати ветеранські посвідчення та відповідні виплати.
Це послідувало за тривалим періодом невизначеності щодо того, як влада ставитиметься до членів Вагнера після заколоту групи та невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року,
– йдеться у повідомленні.
Останні новини про вагнерівців
- Терористична організація ПВК "Вагнера" фактично була розформована після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.
- Нещодавно британська розвідка повідомила, що ПВК "Вагнера" в Кремлі вирішили розділити на 3 групи. Бойовиків розподілили по різних військових формуваннях.
- Не так давно російські ЗМІ писали, що Павєл Пригожин (син Пригожина старшого) міг стати новим ватажком вагнерівців.
- Натомість в ОП повідомили, що справжнім ключовим куратором вагнерівців є керівник Росгвардії Віктор Золотов.