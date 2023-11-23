Про результати операції повідомило Головне управління розвідки сьогодні, 23 листопада. ГУР вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів підрозділу мінтранспорту Росії.
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Зауважимо, що Росавіація відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання, зокрема, літаків.
Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних – перелік щодобових звітів Росавіації у масштабах всієї Росії за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить, що сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу,
– заявили розвідники.
Упродовж січня 2023-го зафіксували 185 авіапригод, близько третини – із різким рівнем небезпеки. Загалом за перші 9 місяців цього року було 150 випадків технічних несправностей літаків, тоді як торік за цей період – 50.
Російські літаки обслуговують в Ірані
ГУР опублікувало документи, у яких описуються деякі інциденти. Їх аналіз свідчить, що Росія через брак потужностей та фахівців у Москві намагається переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де роботи здійснюють "кустарно" – без відповідної сертифікації.
"Аналіз характеру авіаційних інцидентів вказує, що низка відмов, особливо пов'язаних з двигунами, шасі та механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить – сфера цивільної авіації на Росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке", – підсумували в ГУР.
Російська авіація на межі колапсу / Фото ГУР
Найбільш проблемними місцями російської авіації, як зазначають у ГУР, залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
Росія наражає на небезпеку населення
"Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму", коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою ГУР до середини 2023 року в Росії пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.
А більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.
- З 230 літаків "Boeing", які є в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.
- Не витримав умов російської експлуатації кожен 7-ий бразильський "Embraer", яких в Росії 21 одиниця.
У ГУР МО наголосили, що наразі Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією.