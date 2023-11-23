Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Водночас, за його словами, Путін готовий вести війну на виснаження.

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Путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три 3 у широкомасштабній війні,Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом,

– зазначив він.

Литвиненко припустив, що російський диктатор вважає, що "вороття немає" і він "може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти".

Плани Путіна щодо глобального перерозподілу світу

Також голова зовнішньої розвідки зазначив, що Путін переконаний, що "повернути Україну та решту "історичних російських земель" й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу".

За планом Путіна, зазначає Литвиненко, перерозподіл може тривати 10 – 15 років і "супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї".

Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для Росії, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому,

– сказав Литвиненко.

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