Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Водночас, за його словами, Путін готовий вести війну на виснаження.
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Путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три 3 у широкомасштабній війні,Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом,
– зазначив він.
Литвиненко припустив, що російський диктатор вважає, що "вороття немає" і він "може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти".
Плани Путіна щодо глобального перерозподілу світу
Також голова зовнішньої розвідки зазначив, що Путін переконаний, що "повернути Україну та решту "історичних російських земель" й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу".
За планом Путіна, зазначає Литвиненко, перерозподіл може тривати 10 – 15 років і "супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї".
Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для Росії, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому,
– сказав Литвиненко.
Як довго може тривати війна: останні новини
- Голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія не здатна вести активні бойові дії роками. Кремль не має для цього достатньо ресурсів, а тамтешній ВПК не встигає виробляти достатню кількість боєприпасів.
- Британський генерал у відставці Річард Берронс припустив, що Україна може перемогти Росію у 2024 або 2025 роках. Але Захід має постачати більше зброї.