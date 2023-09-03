Про це заявив британський генерал у відставці, екскомандувач Об'єднаних сил. Річард Берронс наголосив, що задля перемоги, союзники повинні збільшити виробництво зброї, щоб дати Києву засоби здолати Москву раз і назавжди.

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"Нинішній контрнаступ показує, що окупацію Путіна можна перемогти"

Берронс припустив, що нинішній контрнаступ "не витіснить" Росію. Колишній генерал зазначив, що до виходу до моря ЗСУ потрібно пройти ще три лінії оборони загарбників. Мета – перерізати сухопутний міст до Криму. Втім, на думку Берронса, у 2023 цього не станеться.

Він (контрнаступ – 24 Канал) показав, як можна перемогти російську армію. Не у 2023, а у 2024 чи 2025,

– підкреслив колишній британський генерал.

Важливо ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні, – генерал Міллі

Відставний офіцер також оцінив, що в України достатньо протиповітряної оборони, аби прикрити лише близько третини територій. Зазначив, що питання нестачі артилерійських боєприпасів було вирішено "лише тимчасово" шляхом постачання касетних снарядів США.

Україні знадобиться час до середини 2024 року, щоб відновити достатньо потужні військово-повітряні сили, і їй дуже не вистачає ключового обладнання, необхідного для розмінування. Виправлення всього цього перенесе війну щонайменше на наступний рік,

– переконаний військовий.

Також він зазначив, що поразка росіян залежить від 5 важливих кроків. Зокрема, на думку Берронса, Київ має берегти резерви.

По-друге, необхідно чинити невпинний тиск на окупантів упродовж усієї зими. По-третє, Україна повинна системно послабити військовий контроль Росії на своїх територіях до 2024 року та надалі.

Також ексгенерал зазначив, що важливо знищити російський військовий потенціал швидше, ніж він може бути замінений, зробивши його нездатним протистояти сильнішому українському наступу.

Окрім того, Чорноморський флот Росії має бути нейтралізований як двигун для нищівних ударів крилатими ракетами Москви та ключове обмеження для експорту зерна. На думку Берронса, уже до весни 2024-го ворожий флот не повинен відігравати в цій війні головну роль.

П'ятий і найважливіший аспект, впевнений військовий, — визнати, що ця війна обертається оборонно-промисловим потенціалом Заходу та України як визначальним фактором військового успіху.

Україна повинна перемагати на полі бою, щоб вижити як держава. Ця перемога не тільки життєво важлива для безпеки НАТО та його постійних відносин з Росією, вона також вплине на апетит Китаю до військових авантюр. Нинішній контрнаступ показує, що окупацію Путіна можна перемогти,

– підсумував ексгенерал.

Війна може закінчитися і в 2023, – Зеленський

Нещодавно український лідер наголосив, що повномасштабна війна може завершитися вже в цьому році. Однак, є умови. Наприклад, якщо наша держава буде просуватися на полі бою і тиснути Росію.

За словами Зеленського, якщо ми повністю зламаємо моральний дух росіян – то годі уявити, що тоді станеться. Як приклад він навів ситуацію з Херсоном, коли окупанти втекли з міста, захопленням якого так хизувалися.

Однак, дуже важливо, як реагуватиме міжнародна спільнота на українські перемоги на фронті.

Якщо світ буде залишатися на боці України і ми паралельно будемо проводити потужні зустрічі щодо формули миру, політичного сценарію – думаю, ми зможемо знайти кроки, які нас наблизять до миру. Це може бути і в наступному році,

– підкреслив глава держави.

Зауважимо, радник керівника ОП Михайло Подоляк переконаний, що, зрештою, війна закінчиться раптово.