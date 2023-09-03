Об этом заявил британский генерал в отставке, экс-командующий Объединенными силами. Ричард Берронс подчеркнул, что ради победы союзники должны увеличить производство оружия, чтобы дать Киеву средства одолеть Москву раз и навсегда.

Смотрите также Победа Украины – это вопрос времени: ГУР МО показало российского пилота, который передал Ми-8

"Нынешнее контрнаступление показывает, что оккупацию Путина можно победить"

Берронс предположил, что нынешнее контрнаступление "не вытеснит" Россию. Бывший генерал отметил, что до выхода к морю ВСУ предстоит пройти еще три линии обороны захватчиков. Цель – перерезать сухопутный мост в Крым. Впрочем, по мнению Берронса, в 2023 году этого не произойдет.

Оно (контрнаступление – 24 Канал) показало, как можно победить российскую армию. Не в 2023, а в 2024 или 2025,

– подчеркнул бывший британский генерал.

Важно ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на Юге, – генерал Милли

Отставной офицер также оценил, что у Украины достаточно противовоздушной обороны, чтобы прикрыть только около трети территорий. Заметил, что вопрос недостатка артиллерийских боеприпасов был решен "лишь временно" путем поставки кассетных снарядов США.

Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить мощные военно-воздушные силы, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну по меньшей мере на следующий год,

– убежден военный.

Также он отметил, что поражение россиян зависит от 5 важных шагов. В частности, по мнению Берронса, Киев должен хранить резервы.

Во-вторых, необходимо оказывать постоянное давление на оккупантов на протяжении всей зимы. В-третьих, Украина должна системно ослабить военный контроль России на своих территориях до 2024 года.

Также экс-генерал отметил, что важно уничтожить российский военный потенциал быстрее, чем он может быть заменен, сделав его неспособным противостоять более сильному украинскому наступлению.

Кроме того, Черноморский флот России должен быть нейтрализован как двигатель для сокрушительных ударов крылатыми ракетами Москвы и ключевое ограничение для экспорта зерна. По мнению Берронса, уже к весне 2024 вражеский флот не должен играть в этой войне главную роль.

Пятый и самый важный аспект, уверен военный, — признать, что эта война оборачивается оборонно-промышленным потенциалом Запада и Украины как определяющим фактором военного успеха.

Украина должна побеждать на поле боя, чтобы выжить как государство. Эта победа не только жизненно важна для безопасности НАТО и его постоянных отношений с Россией, она также повлияет на аппетит Китая к военным авантюрам. Нынешнее контрнаступление показывает, что оккупацию Путина можно победить,

– подытожил эксгенерал.

Война может закончиться и в 2023, – Зеленский

Недавно украинский лидер подчеркнул, что полномасштабная война может завершиться уже в этом году. Однако есть условия. Например, если наше государство будет продвигаться на поле боя и давить на Россию.

По словам Зеленского, если мы полностью сломаем моральный дух россиян – то не представляется, что тогда произойдет. В качестве примера он привел ситуацию с Херсоном, когда оккупанты бежали из города, захватом которого так кичились.

Однако очень важно, как будет реагировать международное сообщество на украинские победы на фронте.

Если мир будет оставаться на стороне Украины и мы параллельно будем проводить мощные встречи по формуле мира, политическому сценарию – думаю, мы сможем найти шаги, которые нас приблизят к миру. Это может быть и в следующем году,

– подчеркнул глава государства.

Заметим, советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что война закончится внезапно.