ГУР МО анонсировало документальный фильм "Zбитые летчики России", который рассказывает о спецоперациях разведки. Среди прочего фильм рассказывает об уникальной спецоперации "Синица", когда Украине удалось получить российский вертолет Mи-8.
Обратите внимание Спецоперация ГУР по российскому Ми-8: можно ли ее повторить
ГУР анонсировало фильм "Zбитые летчики России"
В рамках этой спецоперации военной разведке удалось переманить на украинскую сторону российского летчика вместе с вертолетом.
В анонсе фильма есть короткий отрывок с россиянином, который, скорее всего, и является тем пилотом, который перешел на украинскую сторону.
Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это вопрос только времени…,
– говорит он.
ГУР МО показало российского пилота, который перешел на украинскую сторону
Отметим, что анонсированный разведкой фильм выйдет 3 сентября в 22:15.
Что известно о спецоперации ГУР МО
- В рамках спецоперации, которая длилась шесть месяцев, Украине удалось захватить вертолет Ми-8АМТШ и оборудование, которое он перевозил. Украинская армия получила детали к самолетам Су-27 и Су-30СМ.
- Вместе с пилотом на борту находились два члена экипажа, которых ликвидировали бойцы ГУР. Борт совершил посадку возле населенного пункта Полтава Харьковской области.
- Российский пилот, которого удалось переманить, находится в Украине вместе со своей заранее вывезенной из России семьей.
- Захваченный вертолет Ми-8 "62 красный" входил в состав 2 вертолетной эскадрильи 337 отдельного вертолетного полка, базирующегося в аэропорту Толмачево.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал операцию по выманиванию пилота Ми-8 "первой удачной в истории Украины" и выразил надежду, что его ведомство сможет масштабировать ее успех в будущем.
- Представитель разведки Андрей Юсов сказал, что это была первая такая сложная спецоперация ГУР МО с 2014 года.