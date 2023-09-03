ГУР МО анонсировало документальный фильм "Zбитые летчики России", который рассказывает о спецоперациях разведки. Среди прочего фильм рассказывает об уникальной спецоперации "Синица", когда Украине удалось получить российский вертолет Mи-8.

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ГУР анонсировало фильм "Zбитые летчики России"

В рамках этой спецоперации военной разведке удалось переманить на украинскую сторону российского летчика вместе с вертолетом.

В анонсе фильма есть короткий отрывок с россиянином, который, скорее всего, и является тем пилотом, который перешел на украинскую сторону.

Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это вопрос только времени…,

– говорит он.

ГУР МО показало российского пилота, который перешел на украинскую сторону

Отметим, что анонсированный разведкой фильм выйдет 3 сентября в 22:15.

Что известно о спецоперации ГУР МО