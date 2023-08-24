О ней 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Он подчеркнул, что данная спецоперация – мощный сигнал другим российским военным, как можно взаимодействовать с украинской разведкой.
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Технология "свой – чужой"
"Свой – чужой" – это система, позволяющая автоматически распознавать принадлежность цели во избежание огня. То есть самолет, оборудованный такой системой, может обходить вражескую ПВО и избегать поражения, поскольку его идентифицируют как своего. Это очень важно для украинской стороны.
"В ближайшее время уже можно было бы использовать как минимум эту одну машину и проанализировать все технические наработки россиян. Потому что эта электроника, которая находилась на Ми-8, она современна именно для российской армии", – пояснил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Сергей Кузан о спецоперации с вражеским Ми-8: смотреть видео
Конечно, россияне могут заменить эту систему распознавания на остатках своих самолетов, но это займет много времени и потребует не меньше денег. Речь идет о миллионах долларов.
"Это еще в зависимости от того, как будут работать заводы. Учитывая, что эта авиация постоянно используется, это гораздо сложнее. То есть в боевых условиях менять эту технологию становится гораздо труднее", – добавил Кузан.
Спецоперация по российскому Ми-8: что известно
- 23 августа представители украинского ГУР подтвердили информацию о перехвате вражеского вертолета. Его посадили в Харьковской области. Эту спецоперацию готовили в течение 6 месяцев.
- Ми-8 перевозил запчасти для истребителей между российскими авиабазами. Вместе с ним украинская армия получила детали к самолетам Су-27 и Су-30СМ.
- Вместе с пилотом на борту Ми-8 было еще 2 члена экипажа – они не знали, куда летят. В результате спецоперации двух россиян ликвидировали. Пилот и его семья находятся в Украине. Их заранее вывезли из России.