Про неї 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Він підкреслив, що дана спецоперація – потужний сигнал іншим російським військовим, як можна взаємодіяти з українською розвідкою.
Читайте також Знайшли правильний підхід, – Буданов про приземлення російського Мі-8 в Україні й долю пілота
Технологія "свій – чужий"
"Свій – чужий" – це система, яка дозволяє автоматично розпізнавати приналежність цілі задля уникнення вогню. Тобто літак, обладнаний такою системою, може обходити ворожу ППО і уникати ураження, оскільки його ідентифікують як свого. Це дуже важливо для української сторони.
"Найближчим часом вже можна було б використовувати як мінімум оцю одну машину і проаналізувати усі технічні напрацювання росіян. Тому що ця електроніка, яка знаходилася на Мі-8, вона є сучасною саме для російської армії", – пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці.
Сергій Кузан про спецоперацію з ворожим Мі-8: дивитись відео
Звісно, росіяни можуть замінити цю систему розпізнавання на залишках своїх літаків, але це займе багато часу та потребуватиме не менше грошей. Мовиться про мільйони доларів.
"Це ще в залежності від того, як працюватимуть заводи. Зважаючи, що ця авіація постійно використовується, це набагато складніше. Тобто в бойових умовах змінювати цю технологію стає набагато важче", – додав Кузан.
Спецоперація з російським Мі-8: що відомо
- 23 серпня представники українського ГУР підтвердили інформацію про перехоплення ворожого вертольота. Його посадили у Харківській області. Цю спецоперацію готували протягом 6 місяців.
- Мі-8 перевозив запчастини для винищувачів між російськими авіабазами. Разом з ним українська армія отримала деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.
- Разом з пілотом на борту Мі-8 було ще 2 члени екіпажу – вони не знали, куди летять. Внаслідок спецоперації двох росіян ліквідували. Пілот та його родина наразі перебувають в Україні. Його сім'ю завчасно вивезли з Росії.