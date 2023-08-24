Про неї 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Він підкреслив, що дана спецоперація – потужний сигнал іншим російським військовим, як можна взаємодіяти з українською розвідкою.

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Технологія "свій – чужий"

"Свій – чужий" – це система, яка дозволяє автоматично розпізнавати приналежність цілі задля уникнення вогню. Тобто літак, обладнаний такою системою, може обходити ворожу ППО і уникати ураження, оскільки його ідентифікують як свого. Це дуже важливо для української сторони.

"Найближчим часом вже можна було б використовувати як мінімум оцю одну машину і проаналізувати усі технічні напрацювання росіян. Тому що ця електроніка, яка знаходилася на Мі-8, вона є сучасною саме для російської армії", – пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Сергій Кузан про спецоперацію з ворожим Мі-8: дивитись відео

Звісно, росіяни можуть замінити цю систему розпізнавання на залишках своїх літаків, але це займе багато часу та потребуватиме не менше грошей. Мовиться про мільйони доларів.

"Це ще в залежності від того, як працюватимуть заводи. Зважаючи, що ця авіація постійно використовується, це набагато складніше. Тобто в бойових умовах змінювати цю технологію стає набагато важче", – додав Кузан.

Спецоперація з російським Мі-8: що відомо