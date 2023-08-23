Очільник ГУР МО розповів деякі подробиці операції із виманюванням пілота російського гелікоптера Мі-8 на територію України. За його словами, ця подія не має аналогів в українському контексті.

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Пілота ніхто не тримає за ґратами

Буданов називав операцію з виманювання пілота Мі-8 "першою вдалою в історії України" і висловив сподівання, що його відомство зможе масштабувати її успіх у майбутньому.

"Ми змогли знайти правильний підхід до людини, створили умови, щоб непомітно для всіх вивезти його сім'ю, і зрештою зробити так, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається", – пояснив очільник ГУР.

Після приземлення на території України двоє інших членів екіпажу спробували втекти, й через це були знищені, попри бажання розвідки зберегти їм життя.

"Наш пілот чудово себе почуває. В нього все добре, за якийсь час з ним можна поговорити. Його ніхто не тримає за ґратами", – зазначив Буданов.

За словами розвідника, 7 вересня ГУР випустить відео, присвячене річниці створення структури. Серед іншого, в ньому йтиметься і про цю операцію. Розвідник закликає українців дочекатися виходу цього відео, щоб дізнатися ще більше подробиць та побачити на власні очі гелікоптер та його пілота.

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