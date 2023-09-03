ГУР МО анонсувало документальний фільм "Zбиті льотчики Росії", який розповідає про спецоперації розвідки. Серед іншого, фільм розповідає про унікальну спецоперацію "Синиця", коли Україні вдалося отримати російський вертоліт Mі-8.

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ГУР анонсувало фільм "Zбиті льотчики Росії"

У рамках цієї спецоперації воєнній розвідці вдалося переманити на український бік російського льотчика разом з вертольотом.

В анонсі фільму є короткий уривок з росіянином, який, швидше за все, і є тим пілотом, який перейшов на український бік.

Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це питання лише часу,

– каже він.

ГУР МО показало російського пілота, який перейшов на український бік

Зазначимо, що анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 22:15.

Що відомо про спецоперацію ГУР МО