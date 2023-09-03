ГУР МО анонсувало документальний фільм "Zбиті льотчики Росії", який розповідає про спецоперації розвідки. Серед іншого, фільм розповідає про унікальну спецоперацію "Синиця", коли Україні вдалося отримати російський вертоліт Mі-8.
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ГУР анонсувало фільм "Zбиті льотчики Росії"
У рамках цієї спецоперації воєнній розвідці вдалося переманити на український бік російського льотчика разом з вертольотом.
В анонсі фільму є короткий уривок з росіянином, який, швидше за все, і є тим пілотом, який перейшов на український бік.
Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це питання лише часу,
– каже він.
ГУР МО показало російського пілота, який перейшов на український бік
Зазначимо, що анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 22:15.
Що відомо про спецоперацію ГУР МО
- У рамках спецоперації, яка тривала шість місяців, Україні вдалося захопити гелікоптер Мі-8АМТШ та обладнання, яке він перевозив. Українська армія отримала деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.
- Разом з пілотом на борту було двоє членів екіпажу, яких ліквідували бійці ГУР. Борт здійснив посадку біля населеного пункту Полтава, що на Харківщині.
- Російський пілот, якого вдалося переманити, перебуває в Україні разом зі своєю сім'єю, яку завчасно вивезли з Росії.
- Захоплений гелікоптер Мі-8 "62 червоний" входив до складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку, що базується в аеропорту Толмачево.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов назвав операцію з виманювання пілота Мі-8 "першою вдалою в історії України" і висловив сподівання, що його відомство зможе масштабувати її успіх у майбутньому.
- Представник розвідки Андрій Юсов сказав, що це була перша така складна спецоперація ГУР МО з 2014 року.