Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, який тиск росіяни наразі можуть здійснювати на інших пілотів.

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Спецоперація ГУР

Українська розвідка переманила російського пілота, який приземлив ворожий літак Мі-8 на території нашої країни. Це сталося 9 серпня. За деталями від ГУР, командир екіпажу Мі-8 від початку не підтримував повномасштабне вторгнення і вирішив співпрацювати.

"Завербувати пілота дуже складно. Практично неможливо. Розуміючи, що льотний склад має доступ до надсекретних технологій, включаючи ту ж систему "свій – чужий", кожен пілот під наглядом спецслужб, контррозвідки частини і ФСБ", – наголосив на складності роботи військовий експерт.

Роман Світан про спецоперацію ГУР: дивитись відео

Ця операція готувалася протягом 6 місяців. Родину пілота заздалегідь вивезли з Росії. Інші пілоти, які були на борту, не знали, що фактично летять у полон. Тим часом російські пропагандисти намагаються бодай якось зі свого боку виправдати ситуацію. Мовляв, російський вертоліт "втратив" орієнтацію по GPS.

"Росіяни зараз "на вухах", намагатимуться знайти на кого це все "повісити". Але повторити таку операцію навряд чи вдасться. На кожного (російського – 24 Канал) пілота зараз буде з десяток правоохоронців, які відслідковуватимуть їхні розмови, контакти. Тому я думаю, що це єдина операція, яку під час цієї війни не повторять наші спецслужби", – припустив Світан.

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