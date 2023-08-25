Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, чому подібні спецоперації важливі для нас, зауваживши, що виманити ворога з технікою та змусити його фактично здатися на території України – безумовне досягнення.
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Чому подібні спецоперації важливі
Такі спецоперації допомагають вочевидь дізнатися багато певної інформації, зокрема:
- розташування гелікоптерів, літаків;
- як командування ухвалює рішення, як проводить спецоперації;
- які борти та екіпажі залучені та в якому вони стані;
- який бойовий дух.
Ймовірно, з моральним рівнем у російських військах суттєві проблеми. Якби в Росії все йшло за "планом", тоді льотчик добровільно б не здався. Припустимо, пілот побачив реальні втрати, з якими стикається військова машина, тому пішов на такий крок.
Мусієнко розповів, чому спецоперація ГУР важлива для України: дивіться відео
За словами військового експерта, це демонструє, що поширюється агентурний вплив ГУР для проведення такого рівня операцій. Варто пам'ятати, що усі спецоперації стають можливими, коли є агентура та змога впливати на певні рішення й отримувати інформацію.
Це прояв того, що залучається відповідна агентура та певні заходи для того, щоб досягти таких рішень. Я вважаю, що є підстави вважати це доволі таки вдалою спецоперацією,
– підкреслив Мусієнко.
Деталі спецоперації ГУР
- Українській розвідці вдалося перехопити російський вертоліт Мі-8. Він перевозив деталі для винищувачів, здійснив посадку в Харківській області. Він транспортував запчастини між російськими авіабазами.
- Разом з пілотом у вертольоті було ще 2 члени екіпажу – вони не знали, куди летять. Внаслідок спецоперації двох росіян ліквідували. Пілот та його родина наразі перебувають в Україні – його сім'ю завчасно вивезли з Росії. Разом з Мі-8 українська армія отримала деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов назвав операцію з виманювання пілота Мі-8 "першою вдалою в історії України" і висловив сподівання, що його відомство зможе масштабувати її успіх у майбутньому.