Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Канала почему подобные спецоперации важны для нас, заметив, что выманить врага с техникой и заставить его фактически сдаться на территории Украины – безусловное достижение.

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Почему подобные спецоперации важны

Такие спецоперации помогают явно узнать много определенной информации, в частности:

расположение вертолетов, самолетов;

как командование принимает решение, как проводит спецоперации;

какие борта и экипажи вовлечены и в каком они состоянии;

какой боевой дух.

Вероятно, с нравственным уровнем в русских войсках существенные проблемы. Если бы в России все шло по "плану", тогда летчик добровольно не сдался бы. Допустим, пилот увидел реальные потери, с которыми сталкивается военная машина, потому пошел на такой шаг.

Мусиенко рассказал, почему спецоперация ГУР важна для Украины: смотрите видео

По словам военного эксперта, это демонстрирует, что распространяется агентурное влияние ГУР на проведение такого уровня операций. Следует помнить, что все спецоперации становятся возможны, когда есть агентура и возможность влиять на определенные решения и получать информацию.

Это проявление того, что привлекается соответствующая агентура и определенные меры для достижения таких решений. Я считаю, что есть основания считать это довольно-таки удачной спецоперацией,

– подчеркнул Мусиенко.

Детали спецоперации ГУР