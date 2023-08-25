Власне, ще 9 серпня на територію України, що контролює наша армія, перелетів російський вертоліт Мі-8 АМТШ. Його бортовий номер – 62. Було авіасудно у складі 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі "Чернігівка" Приморського краю Росії. Номер військової частини – 13984.

Дивіться також Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами і купувала європейські ЗМІ у 2022-му

Операція "Синиця"

Як пише офіцер Збройних Сил Артем Шевченко, командир екіпажу Мі-8 від самого початку вважав цю війну злочинною, тому й вирішив повірити ГУР: "Він успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості".

Насправді ж операція ГУР МО під кодовою назвою "Синиця" була дуже подібною до операції "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський МіГ-21,

– констатував Шевченко.



Вертоліт Мі-8 росіян, який переманило ГУР / Фото Артема Шевченка

Окрім того, військовий зазначив, що про цю історію уже знімають документальне кіно. Воно вийде уже 3 вересня в ефірі національного телемарафону, а 7 вересня, у професійне свято воєнної розвідки, – з'явиться на ютуб-каналі ГУР Міноборони.

"Буде цікаво. Слідкуйте за анонсами", – наголосив Артем Шевченко.



Операція "Синиця" української розвідки / Світлина Артема Шевченка

Частина Росіян не знала, куди летить