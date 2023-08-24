Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Вертолет в Украине, все его содержание цел и сохранен, пилот жив. Два других члена экипажа не сориентировались в ситуации, но так бывает,

– добавил Юсов.

Представитель ГУР Минобороны надеется, что эти наработки будут полезны и в будущем для масштабирования определенных вещей.

Что известно о спецоперации

Вчера, 23 августа, стало известно, что украинским спецслужбам удалось договориться с пилотом российского вертолета Ми-8 и воздушное судно перегнали в Украину.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что когда пилот летел на аэродром в Полтавской области, экипаж вертолета не знал об этом. Экипаж вертолета на аэродроме был ликвидирован, поскольку российские военные предприняли попытку побега.

Семью российского пилота заранее перевезли в Украину согласно договоренностям с мужем.