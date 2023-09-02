Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает 24 Канал.

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Война должна быть на территории России

Буданов заявил, что война должна перенестись туда, откуда пришла.

Великолепная идея, по-моему. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, разумеется, для нас есть РФ,

– заявил председатель ГУР МО.

Он добавил, что чем шире будут операции, тем лучше. По словам чиновника, Россия уже давно пошла по пути стратегического проигрыша.

"Теперь это уже как в шахматах – цугцванг: что бы они ни сделали, все равно будет стратегический проигрыш. И наоборот, понимая это, уже невозможен стратегический проигрыш Украины. Это нереально", – считает Буданов.

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Россию уже никто не боится

Глава ГУР подчеркнул, что Россия превратилась в дипломатического изгнанника. Ее экономика находится в не очень хорошем состоянии, а военная машина оказалась мыльным пузырем. Кремль в мире уже никто не боится.

Они развенчали миф обо всем, они просто разрушили веру в русское оружие. Она становится дешевле в мире,

– отметил Буданов.

По его мнению, международному сообществу следует вернуться к языку цифр и фактов и признать, что многие опасения относительно России, ее места и роли в мире – миф.

"И разговаривать с ними надо именно исходя из того, кем они есть, а это – дешевый ресурсно-сырьевой придаток мира", – подчеркнул глава ГУР.

Обратите внимание! По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, такие недавние атаки свидетельствуют о том, что война в Украине постепенно переходит в Россию. Ударов дронами по территории страны-террориста будет еще больше.