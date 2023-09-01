Речь идет не только о той, о которой ранее говорили президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.

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Украинская разработка – чрезвычайно качественная

Юсов отметил, что существует значительное различие между подходами Украины и России по применению оружия. Наше государство акцентирует внимание на современности, технологичности и высокой точности.

У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России разным хламом. То есть это оружие – чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину. Поэтому, да, высокоточная, высокоэффективная,

– заметил представитель ГУР.

Он добавил, что Украина также тестирует другие виды оружия – также высокоточные и эффективные.

"Результаты использования упомянутого оружия и других ныне используемых – обнадеживающие и положительные. Можно сказать, что исследования продолжаются", – заявил Юсов.

Он не рассказал, на какие расстояния способно дотянуться новое украинское дальнобойное оружие, чтобы не упрощать задачу для главного управления разведки генерального штаба вооруженных сил России.

"Пусть они сами разбираются с этими деталями. Во всяком случае, это содержит комбинирование разных методов, сил и средств. Предполагать, что если заявлено о дальности в 700 километров, то они будут прятаться на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований", – подытожил представитель ГУР.

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Дальнобойное оружие Украины