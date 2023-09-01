Мовиться не лише про ту, про яку раніше говорили президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

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Українська розробка – надзвичайно якісна

Юсов зазначив, що існує значна відмінність між підходами України та Росії щодо застосування зброї. Наша держава акцентує на сучасності, технологічності та високій точності.

У нас немає такої розкоші, як завалювати територію Росії різним мотлохом. Тобто ця зброя – надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну. Тому, так, високоточна, високоефективна,

– зауважив представник ГУР.

Він додав, що Україна наразі також тестує інші види зброї – також високоточні та ефективні.

"Результати використання згаданої зброї та інших, які нині використовуються, – обнадійливі та позитивні. Можна сказати, що дослідження тривають", – заявив Юсов.

Він не розповів, на які відстані здатна дотягнутися нова українська далекобійна зброя, щоб не спрощувати завдання для головного управління розвідки генерального штабу збройних сил Росії.

"Нехай вони самі розбираються з цими деталями. У будь-якому разі, це містить комбінування різних методів, сил і засобів. Припускати, що якщо заявлено про дальність у 700 кілометрів, то вони будуть ховатися на 800 або 1000 кілометрів, для них точно немає підстав", – підсумував представник ГУР.

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Далекобійна зброя України