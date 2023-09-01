Мовиться не лише про ту, про яку раніше говорили президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.
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Українська розробка – надзвичайно якісна
Юсов зазначив, що існує значна відмінність між підходами України та Росії щодо застосування зброї. Наша держава акцентує на сучасності, технологічності та високій точності.
У нас немає такої розкоші, як завалювати територію Росії різним мотлохом. Тобто ця зброя – надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну. Тому, так, високоточна, високоефективна,
– зауважив представник ГУР.
Він додав, що Україна наразі також тестує інші види зброї – також високоточні та ефективні.
"Результати використання згаданої зброї та інших, які нині використовуються, – обнадійливі та позитивні. Можна сказати, що дослідження тривають", – заявив Юсов.
Він не розповів, на які відстані здатна дотягнутися нова українська далекобійна зброя, щоб не спрощувати завдання для головного управління розвідки генерального штабу збройних сил Росії.
"Нехай вони самі розбираються з цими деталями. У будь-якому разі, це містить комбінування різних методів, сил і засобів. Припускати, що якщо заявлено про дальність у 700 кілометрів, то вони будуть ховатися на 800 або 1000 кілометрів, для них точно немає підстав", – підсумував представник ГУР.
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Далекобійна зброя України
- Президент Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї після того, як 30 серпня стався вибух на аеродромі в російському Пскові. Варто зауважити, що він розташований аж за понад 700 кілометрів від України. Внаслідок удару було знищено 4 літаки Іл-76.
- Також глава держави розповів, що зараз виробництво зброї в Україні досягло рекордного рівня. Зокрема, наша держава нарощує виробництво "Нептунів", "Стугн" і "Корсарів".
- Росія вже відчуває на собі українську далекобійну зброю. Однак секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що її використовують суто по військових об'єктах, згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами.