Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Голова ГУР МО Кирило Буданов також вважає, що війна має повернутися туди, звідки прийшла.

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Кількість ударів дронами по Росії зростатиме

Подоляк зазначив, що Україна посилила удари по військових складах росіян на тимчасово окупованих територіях. Атаки всередині самої Росії також збільшаться. Їх здійснюватимуть агенти чи партизани.

Що стосується Росії... зростає кількість атак невпізнаних безпілотників, запущених з території Російської Федерації, і кількість цих атак буде збільшуватися. Бо це та стадія війни, коли бойові дії поступово переносяться на територію Російської Федерації,

– заявив посадовець.

Останніми тижнями атаки безпілотників на Росію різко зросли в масштабах і частоті. Кульмінацією цього тижня стали удари, які за одну ніч вразили 6 російських регіонів і знищили транспортні літаки на військовому аеродромі.

Україна, як правило, вітає такі атаки, не беручи на себе пряму відповідальність. Західні союзники забороняють використовувати зброю, надану ЗСУ, для ударів по Росії. Водночас вони заявляють, що Київ має право здійснювати такі атаки на військові об'єкти власною зброєю.

Також Подоляк прокоментував ймовірні переговори. За його словами, Сили оборони продовжують просуватися вперед. Наразі будь-які перемовини з агресором – недоцільні.

"Будь-який переговорний процес буде означати капітуляцію України й капітуляцію демократичного світу в цілому", – наголосив радник очільника ОП.

Він переконаний, що західні союзники України, які вклали мільярди доларів в озброєння, розуміють, що ніякого "компромісу" з Москвою бути не може.

"На цей час партнери розуміють, що ця війна вже не закінчиться компромісним рішенням – тобто, або ми знищуємо можливості Росії військовим шляхом, а для цього потрібні відповідні інструменти, або ця війна з таким рівнем агресії буде продовжуватися ще якийсь час", – підсумував посадовець.

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Війна повинна перенестися на територію Росії

В інтерв'ю Наталії Мосейчук начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що війна має перенестися на територію Росії.

Чудова ідея, як на мене. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є РФ,

– зазначив Буданов.

Він вважає, що чим ширші будуть операції на території Росії, тим краще. Адже Кремль вже давно пішов шляхом стратегічного програшу.

"Тепер це вже, як у шахах – цугцванг: що б вони не зробили, все одно буде стратегічний програш. І навпаки, розуміючи це, вже неможливий стратегічний програш України. Це нереально", – заявив голова ГУР.

За його словами, Росія вже перетворилася на дипломатичного вигнанця. Її економіка перебуває у не дуже гарному стані, а військова машина виявилася "мильною бульбашкою". Країну-терористку у світі вже ніхто не боїться.

"Вони ж розвінчали міф про все, вони просто зруйнували віру в російську зброю. Вона стає дешевшою у світі", – повідомив Буданов.

Зверніть увагу! Очільник ГУР заявив, що міжнародній спільноті слід "повернутися до мови цифр і фактів" та визнати, що багато побоювань щодо Росії та її місця і ролі у світі є міфом. Тому розмовляти з окупантами треба саме виходячи з того, ким вони є, – дешевим ресурсно-сировинним придатком світу.