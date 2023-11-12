Британські аналітики зазначили, що тепер Кремль має більше контролю над вагнерівцями. Вони підтвердили інформацію про зв'язок ПВК "Вагнера" з Росгвардією.
Читайте також Біля Скадовська окупанти розгорнули табір колишніх вагнерівців, – Центр національного спротиву
Що сталося з вагнерівцями
У звіті британської розвідки за 12 листопада сказано, що ПВК "Вагнера" розділена на 3 групи. Бойовики розподілилися по різних військових формуваннях.
Росгвардія могла асимілювати велику частину ПВК "Вагнера". Після цього найманці почали знову набирати до себе людей. Розвідка Великої Британії припускає, що цей новий підрозділ у складі Росгвардії міг очолити Павєл Пригожин, син Євгенія Пригожина.
Британські розвідники вважають, що інших вагнерівців могла завербувати ПВК "Редут", загальна чисельність якої нараховує приблизно 7000 осіб. Медики з ПВК "Вагнера" увійшли до складу до чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Рамзана Кадирова. Сам так званий "голова" Чечні наприкінці жовтня повідомляв про приєднання 170 вагнерівців.
Син Пригожина міг очолити ПВК "Вагнера"
- Не так давно російські ЗМІ писали, що Павєл Пригожин міг стати новим ватажком вагнерівців після того, як ці бойовики стали підрозділом Росгвардії. Єдиний спадкоємець Євгенія Пригожина нібито створював допис, де говорив про це, але потім його видалив з соцмереж.
- Після цього радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу зауважив, що справжнім ключовим куратором вагнерівців є керівник Росгвардії Віктор Золотов. На його думку, Павлу Пригожину дали лише певні активи, щоб він міг трохи заробити.
- Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко теж відреагував на чутки про сина Євгенія Пригожина й заявив, що ПВК "Вагнера" вже не та, що була раніше. Він припустив, що Росії тепер потрібні вагнерівці через те, що у країни-агресорки вже закінчилася професійна армія.