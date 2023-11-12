Британські аналітики зазначили, що тепер Кремль має більше контролю над вагнерівцями. Вони підтвердили інформацію про зв'язок ПВК "Вагнера" з Росгвардією.

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Що сталося з вагнерівцями

У звіті британської розвідки за 12 листопада сказано, що ПВК "Вагнера" розділена на 3 групи. Бойовики розподілилися по різних військових формуваннях.

Росгвардія могла асимілювати велику частину ПВК "Вагнера". Після цього найманці почали знову набирати до себе людей. Розвідка Великої Британії припускає, що цей новий підрозділ у складі Росгвардії міг очолити Павєл Пригожин, син Євгенія Пригожина.

Британські розвідники вважають, що інших вагнерівців могла завербувати ПВК "Редут", загальна чисельність якої нараховує приблизно 7000 осіб. Медики з ПВК "Вагнера" увійшли до складу до чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Рамзана Кадирова. Сам так званий "голова" Чечні наприкінці жовтня повідомляв про приєднання 170 вагнерівців.

Син Пригожина міг очолити ПВК "Вагнера"