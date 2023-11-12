Британские аналитики отметили, что теперь у Кремля больше контроля над вагнеровцами. Они подтвердили информацию о связи ЧВК "Вагнера" с Росгвардией.
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Что произошло с вагнеровцами
В отчете британской разведки за 12 ноября говорится, что ЧВК "Вагнера" разделена на 3 группы. Боевики распределились по разным военным формированиям.
Росгвардия могла ассимилировать большую часть ЧВК "Вагнера". После этого наемники начали снова набирать к себе людей. Разведка Великобритании предполагает, что это новое подразделение в составе Росгвардии мог возглавить Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина.
Британские разведчики считают, что других вагнеровцев могла завербовать ЧВК "Редут", общая численность которой насчитывает около 7000 человек. Медики из ЧВК "Вагнера" вошли в состав в чеченское спецподразделение "Ахмат" Рамзана Кадырова. Сам так называемый "глава" Чечни в конце октября сообщал о присоединении 170 вагнеровцев.
Сын Пригожина мог возглавить ЧВК "Вагнера"
- Не так давно российские СМИ писали, что Павел Пригожин мог стать новым главарем вагнеровцев после того как эти боевики стали подразделением Росгвардии. Единственный наследник Евгения Пригожина якобы создавал пост, где говорил об этом, но затем его удалил из соцсетей.
- После этого советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу заметил, что настоящим ключевым куратором вагнеровцев является руководитель Росгвардии Виктор Золотов. По его мнению, Павлу Пригожину дали только некоторые активы, чтобы он мог немного заработать.
- Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко тоже отреагировал на слухи о сыне Евгении Пригожине и заявил, что ЧВК "Вагнера" уже не та, что была раньше. Он предположил, что России теперь нужны вагнеровцы из-за того, что у страны-агрессорки уже закончилась профессиональная армия.