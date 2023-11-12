Британские аналитики отметили, что теперь у Кремля больше контроля над вагнеровцами. Они подтвердили информацию о связи ЧВК "Вагнера" с Росгвардией.

Читайте также Возле Скадовска оккупанты развернули лагерь бывших вагнеровцев, – Центр национального сопротивления

Что произошло с вагнеровцами

В отчете британской разведки за 12 ноября говорится, что ЧВК "Вагнера" разделена на 3 группы. Боевики распределились по разным военным формированиям.

Росгвардия могла ассимилировать большую часть ЧВК "Вагнера". После этого наемники начали снова набирать к себе людей. Разведка Великобритании предполагает, что это новое подразделение в составе Росгвардии мог возглавить Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина.

Британские разведчики считают, что других вагнеровцев могла завербовать ЧВК "Редут", общая численность которой насчитывает около 7000 человек. Медики из ЧВК "Вагнера" вошли в состав в чеченское спецподразделение "Ахмат" Рамзана Кадырова. Сам так называемый "глава" Чечни в конце октября сообщал о присоединении 170 вагнеровцев.

Сын Пригожина мог возглавить ЧВК "Вагнера"