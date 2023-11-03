Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, заметив, что нынешняя ЧВК "Вагнера" – совсем не та, какой была при Евгении Пригожине. Сейчас пишут, что это подразделение росгвардии.

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Почему российской армии нужны вагнеровцы

Как отметил Жовтенко, командование российской армии до сих пор не может обойтись без ресурса и потенциала разных так называемых "частных военных компаний". Все из-за их тактики. Оккупанты традиционно используют штурмы пехотой, из-за чего терпят большие потери. На некоторых участках фронта в свое время почти все держалось на "Вагнере".

Российская армия всегда забрасывает позиции пехотой и в целом используют количественное преимущество в живой силе и военной технике. Но есть риск, что у них просто кончится профессиональная армия. Поэтому им нужен человеческий ресурс с достаточно приличной подготовкой, чтобы компенсировать на горячих точках нехватку кадровой армии.

– заметил Жовтенко.

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В свое время сами вагнеровцы переходили в режим сохранения собственного личного состава, набирая туда зеков. Сейчас эти функции перешли непосредственно к минобороны. Но они не справляются с этой задачей. Потому и решили не закрывать ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Кремлю нужны разные "частные военные компании" для проведения операций в Африке. А также – для дестабилизации ситуации в разных регионах мира.

Что произошло с ЧВК "Вагнера": коротко