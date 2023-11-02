Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что даже назначение сына Пригожина руководителем ЧВК "Вагнера" не реанимирует эту военную компанию.

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Информационная страшилка

Подоляк уверен, что никто ничего не передавал сыну Пригожина, и это фикция.

Он не является харизматичным лицом, не является авторитетом, ничего не может и не будет контролировать. Ему отдали определенные активы, чтобы он что-нибудь подзаработал. Но это точно не ЧВК "Вагнера",

– отметил советник главы ОПУ.

В России есть ключевой куратор ЧВК "Вагнера" – это Виктор Золотов, являющийся руководителем росгвардии. Безусловно, все важнейшие персоны из ЧВК, командиры разных уровней подписывают индивидуальные контракты с росгвардией, возглавляют соответствующие направления.

Но никто больше не разрешит реанимировать организацию. Я не вижу, кто бы мог ее возглавить с учетом того, что надо иметь определенную харизму, которая была у Дмитрия Уткина с точки зрения логистики и у Евгения Пригожина с точки зрения публичности,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому ЧВК "Вагнера" – это исключительно информационная страшилка, которую используют определенные лояльные к Евгению Пригожину военкоры. Они хотят увеличить ценность "бренда" или удержать этот "бренд" от эрозии.

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ЧВК будут тотально контролировать

Подоляк пояснил, какие процессы происходят с ЧВК "Вагнера".

Во-первых, ключевые командиры "Вагнера" сейчас подписывают индивидуальные контракты с росгвардией. Параллельно с этим росгвардия получает спецназы, дополнительную тяжелую технику. Теперь это будет вторая армия в России, потому что Владимир Путин не видит особой лояльности со стороны не "паркетных", а полевых генералов, непосредственно находящихся в зоне войны.

Во-вторых – продолжается торг за то, кто получит африканские активы ЧВК "Вагнера", кто будет их контролировать. Торг идет между частично ФСБ, Главным управлением разведки, которое там доминирует, и росгварией. Она хочет получить медийную составляющую, технологическую, военную и ресурсную. Непременно, этот торг может вылиться в определенные внутренние конфликты.

В-третьих, Россия не будет идти по пути создания полностью автономных частных военных корпораций. Она будет создавать такие псевдо-ЧВК как "Редут" или Шторм-Z и т.д. Их будут тотально контролировать, не давать им возможность зарабатывать деньги самостоятельно, получать какие-то огромные объемы бюджетных средств.

"Путин был, мягко говоря, напуган тем, что происходило в июне 2023-го, во время неудачного мятежа Пригожина. Сегодня он ищет возможность себя обезопасить от повторения таких ситуаций, но он этого не сделает. Соответственно схожие ситуации в России мы с вами достаточно быстро снова увидим", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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